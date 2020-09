Hier matin, au Brussels Design Museum, Joëlle Scoriels a débuté les tournages de la compile de la nouvelle capsule de La Une "Alors on sort ?". Dans ce lieu qui renferme plus de 2000 objets en plastique et qui offre un bel aperçu de l’évolution du design, Joëlle Scoriels a donné le coup d’envoi de ce rendez-vous quotidien qui offre aux téléspectateurs un éventail de sorties à faire en Wallonie et à Bruxelles. Tous les samedis, à 11h50, Joëlle reviendra sur tous ces bons plans culturels."Je suis enchantée de venir saupoudrer le quotidien des téléspectateurs avec de jolies idées de sorties culturelles", nous confie-t-elle. "Être la messagère de propositions aussi chouettes, c’est de la chance. On sait tous qu’il y a un milliard et demi de choses à faire chez nous, des spectacles joyeux et faciles d’accès, ou des événements plus profonds, mais on n’a pas toujours le temps de faire le tri". Et de rajouter : "Alors on sort ?" est là pour nous mettre l’eau à la bouche - à nous tous, à moi aussi : comme tout le monde je "cours" beaucoup, et cette capsule me donne un tas d’idées de belles et bonnes pauses à s’octroyer en famille ou entre amis". Envie de se faire une expo ? D’aller écouter le dernier artiste à la mode ? De rire grâce au sketch d'un humoriste ? Rien de plus simple…

Dès ce lundi 7 septembre, La Une vous propose un nouveau-rendez " Alors on sort ? ".