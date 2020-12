Joëlle Scoriels et Salvatore Adamo vous donnent rendez-vous au Forum de Liège pour un "Alors on sort ?" spécial Noël

Ce vendredi 25 décembre à 20h20 et durant près de 2h20, les maîtres de cérémonie Joëlle Scoriels et Salvatore Adamo accueillent au forum de Liège une pléiade d’artistes belges , chanteurs , troupes théâtrales , acteurs , danseurs , comiques ... Des talents de chez nous qui ne pourront cacher leur émotion de pouvoir remonter sur scène grâce à ce gala de soutien.

Alice on the Roof dans "Alors on sort ? Spécial Noël" © OKISWITCH

Parce qu’en 2021 nous espérons résolument pouvoir à nouveau acclamer nos artistes sur scène, ce Alors on sort ? Spécial Noël est un merveilleux prélude à cet espoir. D’emblée le ton est donné, lorsqu’Alice on the Roof et Saule entonnent, sur des images de ces métiers qui souffrent, la chanson de résistance Mourir plutôt crever. Mais la soirée est tout sauf morose avec un Père Noël au curieux accent liégeois et des Taloche initiant Salvatore Adamo à un jeu de mime de chansons.

Les invités défilent dans le somptueux décor du forum et leur liste est impressionnante avec Loic Nottet et Henri PFR, qui interpréteront pour la première fois sur scène leur nouveau hit respectif, mais également Typh Barrow, Bernard Yerles, Lubiana, Jean-Baptiste Guegan, Pierre Kroll, les The Voice Kids pour ne citer qu’eux. Ils nous réservent des premières sur scène ainsi que des duos totalement inédits. La soirée fait aussi la part belle à l’émotion avec un hommage à Annie Cordy disparue cette année.

En fil rouge de la soirée, les visages de La Une parmi lesquels François de Brigode, Tanguy Dumortier, Fanny Jandrain, et Rodrigo Beenkens, s’en iront rendre visite à des talents qui font rayonner notre pays à l’étranger, dont une certaine Delphine de Saxe-Cobourg.