Gad Elmaleh, Iliona et Matt Pokora se bousculent cette semaine dans “Alors On Sort ?”

Comme chaque semaine, Alors on Sort ? revient avec plein de bons plans culturels pour contrer le froid et la grisaille. Des spectacles, de la musique, des expositions : il y en aura pour tout le monde !

Un lundi palpitant

Gad Elmaleh © Tous droits réservés On ne le présente plus, c’est le grand Gad Elmaleh qui s’invite chez nous avec son nouveau spectacle “D’ailleurs”. 5 ans après “Sans tambour” mais aussi une tournée internationale en anglais dans plus de 15 pays, Gad Elmaleh est de retour avec ce one-man show inédit. Des histoires qui promettent de nous faire palpiter de rire, le tout dans la grande salle de Forest National ; du 13 au 15 janvier. D'ailleurs… prenez vite vos places !

Un mardi street

The World Of Banksy © Tous droits réservés Un autre artiste qu’on ne présente plus c’est le célèbre graffeur anonyme, Banksy, devenu ces dernières années une figure importante de l’art contemporain. Au départ, simples peintures réalisées au pochoir et éparpillées partout sur les murs de la ville, certaines de ses œuvres sont maintenant estimées à plus d’un million de livres ! “The World Of Banksy” à La Tentation c’est jusqu’en mars 2022 et c’est l’occasion, non pas d’admirer de " vrais " Banksy, mais plus de 100 reproductions qu’on doit à un collectif de street artistes !

Un mercredi velouté

Iliona © Tous droits réservés Prenons rendez-vous le 14 janvier avec le nouvel EP d’Iliona, "Tête brûlée". Iliona est bruxelloise, elle avait déjà fabriqué plusieurs chansons mélancoliques et chaudes il y a un an, et elle s’est fait très bien remarquer par Julien Doré ou Benjamin Biolay. Ne cherchez plus : c’est le mot " pépite " qui s’accorde le plus naturellement à son minois grave, à sa voix veloutée, à son univers à la fois très fin et très pop.

Un jeudi déjanté

Les Grandes Ambitions © Tous droits réservés On retrouve Matt Pokora, non pas sur scène mais au théâtre, avec Estelle Lefébure, et Philippe Lellouche, dans la pièce "Les Grandes Ambitions". Deux amis inséparables, dont l’un, aiguillonné par sa femme, devrait passer un entretien d’embauche… Sauf que ! La suite s’annonce irrésistible, et elle nous attend à Forest National le 16 janvier prochain.

Un vendredi surréaliste

Inside Magritte © Tous droits réservés Tous à La Boverie, à Liège, pour plonger dans les œuvres de René Magritte. Tous les moyens sont bons pour redécouvrir l’artiste surréaliste par excellence. Il n’y a pas que des parapluies, des pommes et des chapeaux melons dans son travail, c’est plus subtil et profond que ça, et il y a de fort belles émotions à ressentir devant ses œuvres déployées du sol au plafond. "Inside Magritte", c’est l'occasion de dire merci aux nouvelles technologies et c’est jusqu’au 6 mars.