Cali et le célèbre M. Scrooge rejoignent 100 choristes gospel pour une semaine magique dans "Alors On Sort ?"

Plus

Alors on Sort ?

Alors on Sort ?

“Alors on sort ?” vous accompagne cette semaine encore dans son voyage culturel 100% belge. Direction : les quatre coins de la Wallonie et Bruxelles pour y découvrir des expositions, spectacles et même du cinéma d’animation.

Un lundi ensorcelant

Exposition "Witches" © Tous droits réservés Jusqu’au 16 janvier 2022, Bruxelles accueille les 300 œuvres et objets de l’exposition “Witches” organisée par l’ULB. Mais pourquoi s’est-on mis à brûler des sorcières ? Pourquoi les représente-t-on à califourchon sur un balai ? Et ce chapeau pointu, on en parle ? Pourquoi, aujourd’hui, la figure de la sorcière est-elle devenue un symbole de la lutte LGBT+ ou féministe ? Pour tout savoir sur les “Witches”, c’est leur nom anglais et le titre de cette exposition, rendez-vous à l’Espace Vanderborght de Bruxelles.

Alors on sort ? - Witches - Saule - Peurs Invisibles (181/261) - 29/11/2021 Au programme : - Exposition : Witches à l'Espace Vanderborght (Bruxelles) ; Jusqu'au 16 janvier ; À partir de 6€. - Concert : Saule à La Ferme du Biéreau (Ottignies-Louvain-la-Neuve) ; 09 décembre ; À partir de 24€. - Spectacle : "Les Peurs Invisibles" à La Vénerie (Bruxelles) ; 10 & 12 décembre ; À partir de 8€.

Un mardi survolté

Cali © Tous droits réservés Ça va faire bientôt 25 ans que Cali nous ébouriffe la cervelle avec ses chansons qui carburent à l’urgence, comme son célèbre “C’est quand le bonheur ?” Un chanteur sachant s’engager sans fadeur, voilà Cali dans toute sa splendeur. L’homme de Perpignan avait commencé la musique à l’école, avec un groupe tellement provoc’ qu’on ne va même pas oser vous l’écrire. Et voici déjà le 10e disque de Cali, “Cavale” qu’il défendra en concert à la Ferme du Biéreau (Louvain-la-Neuve), Delta (Namur) et Reflektor (Liège) du 16 au 18 décembre prochain. Ça s’annonce sauvage et excitant !

Alors on sort ? - Cali - Voyages - See Festival (182/261) - 29/11/2021 Au programme : - Concert : Cali à La Ferme du Biéreau (LLN), Le Delta (Namur), Reflektor (Liège), La Madeleine (Bruxelles) ; Du 16 au 18 décembre 2021 & 05 février 2022 ; À partir de 29€. - Littérature : "Voyages" par Benoît Feron ; Ed. Prisme ; 49,50€. - Événement : See Festival à BOZAR (Bruxelles) ; Du 15 au 19 décembre.

Un mercredi féérique

"Le Noël de M. Scrooge" de Thierry Debroux © Tous droits réservés Et si on profitait de la période de Noël pour s’offrir du théâtre spectaculaire ? C’est un peu la spécialité du Théâtre du Parc (Bruxelles) et cette année, l’événement, c’est la reprise du “Noël de M. Scrooge” du 18 au 31 décembre. C’est Thierry Debroux qui propose son adaptation du plus célèbre conte de Charles Dickens : l’histoire d’un vieillard avare, confronté à des fantômes du passé, à des visions du futur, qui finira par tourner casaque et devenir bon. La mise en scène est magnifique, servie par de superbes comédiens, y compris enfantins, ce qui nous garantit à peu près 100% de plaisir. Qui dit mieux ?!

Alors on sort ? - Noël de M. Scrooge - Visions - The Feather (183/261) - 29/11/2021 Au programme : - Théâtre : Le Noël de M.Scrooge au Théâtre Royal du Parc (Bruxelles) ; Du 18 au 31 décembre ; À partir de 6€. - Exposition : Visions au Musée international du Carnaval et du Masque (Binche) ; Jusqu'au 02 janvier 2022 ; 3,50€. - Concert : The Feather aux Chiroux (Liège) ; 10 décembre ; À partir de 8€.

Un jeudi animé

Anima On Tour © Tous droits réservés On vous a déjà parlé 200 fois de l’excellent festival Anima consacré au film d’animation. Nous revoici avec une nouvelle sortie Anima à vous proposer. Rendez-vous à Flagey (Bruxelles) pour une soirée remplie du meilleur du festival ! L’idée, c’est de projeter les huit courts-métrages qui ont été primés lors de la dernière édition, donc la crème de l’animation ! Des pépites made in Belgique, France, Autriche ou Portugal, des trouvailles scénaristiques, des images fortes, gracieuses, originales. Profitez, vous avez seulement deux soirées pour y assister : le 14 décembre ou le 25 janvier. “Anima on Tour”, ou comment s’offrir un palmarès animé !

Alors on sort ? - Anima on tour - Les Autres - Nuts Weekend (184/261) - 29/11/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Alors on sort ? en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Un vendredi qui a de la voix

Gospel For Life © Tous droits réservés Faites-vous partie des 100 000 chanceux qui ont déjà assisté à un concert de Gospel for Life ? Si ce n’est pas le cas, rassurez-vous, l’événement arrive probablement près de chez vous ! Gospel for Life, ce sont 100 choristes qui soutiennent la voix d’un soliste haut de gamme. Mais pourquoi “for Life” ? Parce que ces prestigieux concerts, dignes des plus jolies ambiances de Noël, servent à soutenir une œuvre caritative. Par exemple, en venant ce 4 décembre dans la magnifique Collégiale de Huy, vous soutiendrez le Lions Club local.

Alors on sort ? - Gospel for life - Le Dindon - Semilla (185/261) - 29/11/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Alors on sort ? en streaming sur Auvio. Voir la vidéo