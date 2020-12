"Alors on sort ? Spécial Noël": François De Brigode sous le charme de la Princesse Delphine de Saxe-Cobourg.

À l’occasion du Alors on sort ? Spécial Noël de ce vendredi 25 décembre, François De Brigode nous propose une immersion dans l’univers artistique de Delphine de Saxe-Cobourg.

Celle qui, depuis peu, porte le titre de Princesse et qui est une artiste reconnue depuis longtemps a accueilli chaleureusement le présentateur du journal télévisé dans son atelier situé dans sa maison en banlieue bruxelloise. François De Brigode connaissait une partie de l’œuvre de l’artiste, mais ne l’avait jamais vraiment rencontrée. Il a par ailleurs suivi son année particulièrement chargée émotionnellement et se demandait comment elle serait lors de cette visite.

Il s’avère qu’il a véritablement apprécié cette immersion et, pour lui, les créations de Delphine sont en évolution constante et traduisent une belle énergie et un véritable foisonnement de sources d’inspiration. Il ne cache pas son admiration pour ses œuvres calligraphiques en noir et blanc mais, de tout ce qu’il a pu voir lors de cette visite privilégiée, la table portée par un grand Blabla est incontestablement ce qui l’a le plus marqué.

Une véritable rencontre coup de cœur pour le journaliste qui la résume en ces mots :