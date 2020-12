"Alors on sort ? Spécial Noël": Découvrez les titres de Loïc Nottet et Henri PFR en live !

Henri PFR et Chiara Castelli : No One Knows - Alors on sort ? Spécial Noël - 23/12/2020 Henri PFR n’était pas peu fier de monter pour la première fois sur scène, guitare à la main. Sourire aux lèvres, il nous expliquera qu’il a mis à profit le confinement pour apprendre à manier l’instrument, rêve qu’il caressait depuis longtemps. Comme un bonheur ne vient jamais seul, Henri accueillait au Forum la chanteuse Chiara Castelli venue tout spécialement de Suisse pour interpréter à ses côtés ‘No one knows’ le nouveau succès du DJ et producteur belge. Henri ne sera d’ailleurs pas au bout de ses surprises….