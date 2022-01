Adele, Mustii et Dalí font vibrer cette semaine “Alors On Sort ?”

On fond complètement pour l’univers de Mustii , soit Thomas Mustin, qui nous captive depuis plus de 6 ans déjà avec ses chansons très britpop, éclatantes, et maîtrisées. Il y a de l’ampleur et de la brillance dans l’univers du chanteur ; à vérifier sur son nouvel album “It’s Happening Now”, qui sort ce 21 janvier et inspiré de l’histoire de son oncle… On peut déjà vous promettre une pépite.

Et si on allait voir une pièce acclamée au Festival d’Avignon ? Escale, une pièce écrite par Marilyne Bal et interprétée par deux comédiens français : Xavier Lemaire, et l’un des visages de la série Scènes de Ménage, Amélie Etasse. Ils n’auraient pas dû se rencontrer, et puis, quelque chose va se passer… Une comédie touchante et piquante à la fois, qui fait le déplacement jusque chez nous, au Centre culturel d’Auderghem, et ce jusqu’au 16 janvier !