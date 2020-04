Une académie digitale pour les familles confinées : Incredible Academy

Depuis le 16 mars, Incredible Company a développé une offre de conférences digitales (Incredible Academy) pour permettre de ré-apprendre (sans bouger de chez soi) des savoir-faire favorisant l’autonomie ou des pratiques pour un mieux-être dans le respect de l’environnement : création d’un potager familial, faire sa lessive autrement, le zéro déchet en confinement, séances d’initiations au yoga… Le tout se fait sur inscription préalable.

Incredible Company : semer les graines de la transition !

Cette coopérative, basée à Louvain-la-Neuve, s’est donnée pour mission d’améliorer le bien-être des personnes, leur capacité de résilience et d’autonomie dans notre monde en transition. Elle propose des ateliers et des formations pour accompagner les personnes dans l’adaptation de leur mode de vie face aux changements du monde à venir. Elle organise des temps de rencontres et d’apprentissages autour d’activités de reconnexion à la nature, à soi et aux autres.

Ses services se déclinent en trois offres :

à destination des entreprises, pour des activités d’équipe qui font sens pendant les pauses de midi, dans les locaux des entreprises.

un lieu de ressourcement et de reconnexion à la nature à Mont-Saint- Guibert, à destination des employés des entreprises avoisinantes.

un centre de formation aux techniques et savoir-faire favorisant l’autonomie et la résilience des individus, à destination des particuliers.