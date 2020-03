Stop aux démolitions sauvages, vive le réemploi !

ROTOR DC - Extrait de Alors, on change ! (7/8) - 12/12/2019 Focus sur le secteur de la construction dans Alors On Change. Saviez-vous que ce secteur représente 50% de la consommation des ressources naturelles et 40% de la production des déchets ? Plutôt que le recyclage, c'est le réemploi que prône Rotor DC à Anderlecht. Lionnel Billiet, cofondateur du projet, et toute son équipe, s'emploient à donner une seconde vie aux matériaux et équipements susceptibles d'être récupérés avant la démolition ou la rénovation des bâtiments. De quoi limiter l'impact environnemental du secteur, de quoi aussi donner un supplément d'âmes à de nouveaux projets.