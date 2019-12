Partager sa voiture : une nécessité écologique dont on ne parle pas assez

La voiture est encore et toujours notre mode de transport privilégié. Il y en a presque six millions en Belgique, ce qui représente plus d'une voiture pour deux habitants. Et quand on sait qu'elle reste garée 95 % du temps... pourquoi ne pas la partager ?

C'est en train que nous nous rendons à Poulseur, en province de Liège. Nous y avons rendez-vous avec Patrick, dont la voiture est garée juste à côté de la porte d'entrée.

Nous en avons une deuxième, mais notre voisine nous l'a empruntée pour la journée.

Au début, nous partagions notre voiture avec le voisinage comme ça, entre nous. Sans aucune plateforme intermédiaire. Donc on avait interrogé les assurances classiques qu'on avait, mais elles étaient très réticentes à l'idée de nous assurer. On a alors décidé de nous tourner vers des opérateurs spécialisés dans l'économie de partage. On a choisi un opérateur belge qui s'appelle Cozycar et qui propose ce service, notamment via internet.

Depuis son ordinateur, Patrick nous initie au site.

Quand on se connecte, une carte apparaît. On peut voir tous les autopartageurs des environs. Certains recherchent une voiture et d'autres la proposent à la location. On peut voir notamment que je suis ici et que je propose deux voitures à partager.

L'avantage de cette plateforme est double : trouver des voisins désirant se tourner vers une autre mobilité, tout en se couvrant des risques potentiels grâce à une assurance spécifique.

Moi, je n'en ai que les avantages!

en sourit Catherine, sa voisine. Elle vient rendre la voiture après sa journée de travail.

Et ça m'aide, car grâce à ça je n'ai pas à acheter de deuxième voiture. En plus en tant que voisins, c'est super simple. Je n'ai qu'à noter mes kilomètres dans l'application et je vois tout de suite combien je dois payer.

Pour Catherine, le prix revient à 0,25 € du kilomètre, tout compris. Cela car la voiture qu'elle emprunte est relativement ancienne. Dans d'autres cas, le prix peut aller jusqu'à 0,35 € par kilomètre.