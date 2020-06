Manger local, effet de mode ou choix durable ?

Cette crise sanitaire que nous vivons aura eu au moins ce mérite : nous nous sommes tous interrogés à propos de notre alimentation. La peur de manquer nous a d’abord poussé à stocker, et pas seulement du papier toilette ! Dans l’incapacité technique de remplir les rayons de pâtes, coulis ou conserve de tomates, farine et autre produit de première nécessité, les supermarchés ont pris l’initiative de rationner momentanément ces produits : pas plus d’un ou deux de ces produits par acheteur, du jamais vu.

Confinés à la maison, beaucoup d’entre nous ont passé bien plus de temps en cuisine que d’habitude : ce sont alors les produits frais qui ont eu la cote et pas seulement dans les supermarchés. Les producteurs locaux, inscrits dans un mode de commercialisation en circuit court, ont vu leur demande doubler, voire tripler auprès des particuliers. Certains d’entre eux se sont même vus courtisés par la grande distribution. Une chaîne de hard discount alimentaire implantée en Belgique promet même à ses clients de proposer une offre de produits à 80% locaux, et d’augmenter son offre de produits bio de 10% par an.

Durant le confinement, les belges ont globalement réduit leurs dépenses de 30% et seul le secteur de l’alimentation a échappé à cette tendance. Une augmentation du budget alimentation des ménages, cela n’était plus arrivé depuis des décennies et elle ne s’explique pas seulement par la fermeture des cafés, restaurants et cantines d’entreprise. Prendre soin de soi, de sa famille, c’est aussi veiller à une alimentation saine, payée au juste prix pour les producteurs et nous avons eu l’occasion d’en prendre conscience. On voit tout cela en quelques chiffres ?