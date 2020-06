Le plastique, fléau des mers et de sa biodiversité

Depuis les années 50, la production de plastique n’a cessé d’augmenter de manière exponentielle. Peu cher, léger, résistant… Chaque européen en consomme ainsi à lui seul 29kg par an. Pourtant, écologiquement parlant, son utilisation est un désastre : seuls 9% des plastiques sont aujourd’hui recyclés, tandis que les 91% restants mettront en moyenne 400 ans à se dégrader. Alors, logiquement, le plastique s’entasse. Les océans du monde en reçoivent 250 kilos de plus chaque seconde. Et notre Mer du Nord n’échappe bien évidemment pas à la règle, puisqu’elle en hérite à elle seule de 20 000 tonnes supplémentaires par an.

Le plastique a donc aujourd’hui colonisé 100% des mers et des océans. Des scientifiques en ont même retrouvé dans l’estomac d’espèces vivant au plus près de la croute terrestre, à plus de 10 000 mètres de profondeur. Car si le plastique se décompose mal, il peut cependant se fragmenter en morceaux minuscules (parfois invisibles à l’œil nu) et couler en des lieux où personne ne pourra jamais aller le récupérer.

Qu’ils soient ‘macro’, ‘micro’ (inférieurs à 5 mm) ou ‘nano’, les plastiques représentent dans tous les cas une véritable menace pour la biodiversité marine. Certaines espèces peuvent s’y coincer (filets de pêches, bâches…) tandis que d’autres les ingèrent, volontairement ou non. Un problème de taille puisque qui dit ingestion dit également intoxication, les plastiques étant fabriqués à base d’hydrocarbures. Il est aujourd’hui urgent d’agir car, au rythme actuel de production, il y aura en 2050 plus de plastiques que de poissons dans les mers du monde.

