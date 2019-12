Huile de palme : que lui reproche-t-on exactement ?

Pâtes à tartiner, chips, pizzas, biscuits, plats préparés, gels douche, dentifrices… Il suffit de franchir la porte d’un supermarché pour s’en rendre compte : l’huile de palme est partout. C’est d’ailleurs l’huile végétale la plus produite au monde… Et également la plus décriée.

Sa production a quadruplé entre 1995 et 2015 et atteint aujourd’hui 60 millions de tonnes par an. Une success-story économique qui repose sur deux piliers : un rendement maximum, pour un prix minimum. Et cela, deux pays l’ont bien compris : l’Indonésie et la Malaisie. Ils approvisionnent à eux seuls 85% du marché, et transforment pour cela leurs territoires en de vastes champs d’un palmier bien particulier : le palmier à huile.