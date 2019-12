Faut-il désobéir ? Si oui, pour quelles raisons ?

Félicien Bogaerts - Extrait de Alors, on change ! (8/8) - 18/12/2019 Face à l'urgence climatique, faut-il désobéir ? Félicien Bogaerts en est convaincu. Le jeune animateur (Classic 21, Plan Cult...) mais aussi activiste de la cause écologique, est l'invité d'Alors, on Change ! Connu dans le milieu pour ses lives et posts décapants sur sa page Le biais vert, il a sa définition de l'écologie : un rapport sensible au vivant. Se mettre en danger pour le préserver, c'est pour lui une question de survie de l'humanité.