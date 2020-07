Revoir : "All American" une série Old-School sur La Deux

Avis aux fans nostalgiques des séries comme "Newport Beach" ou encore "Les Frères Scott", La Deux vous invite à suivre "All American", une série feuilletonnante de 16 épisodes sur fond de sport. Entre déboires sentimentaux et familiaux, la série inspirée de la vie du joueur de football américain professionnel Spencer Paysinger, raconte l’histoire de deux familles issues d’univers diamétralement opposés, avec chacune ses victoires, ses défaites et ses combats. Cette production permet, également, d’attirer l’attention sur certains problèmes que peuvent rencontrer les jeunes.