“All American” : La série tendance qui enflamme le net

“All American” se glisse au lycée South Crenshaw High où Spencer James est un élève exemplaire en passe de devenir un grand joueur de football américain. C’est à Compton qu’il se sent chez lui. Mais lorsque Billy Baker, l’entraîneur de football du lycée Beverly High School, le contacte pour intégrer son équipe de Beverly Hills, la mère de Spencer, Grace, et sa meilleure amie, Coop, parviennent à le convaincre de saisir cette opportunité.

Spencer évolue désormais dans deux univers, le quartier du sud qu’il connaît bien, et le quartier huppé de Beverly Hills, qui lui ouvre les portes d’une grande carrière.

Spencer est contraint d’emménager avec Billy et sa famille pour assurer son transfert dans l’équipe de Beverly. Mais le fils de Billy, Jordan (quarterback de l’équipe), ne tient pas à partager l’attention de son père, et surtout l’affiche, avec Spencer. S’efforçant de trouver sa place, Spencer se lie d’amitié avec Olivia, la sœur de Jordan, qui doit gérer ses propres démons intérieurs. Il tombe rapidement sous le charme de sa camarade de classe, Layla, ce que son petit ami, Asher, ne tarde pas à découvrir. Ce dernier entreprend alors de chasser Spencer de l’équipe de football et hors de Beverly Hills pour de bon.