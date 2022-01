Samuel Le Bihan amoureux : sa nouvelle compagne et lui s’affichent sur les réseaux !

Après s’être séparé de la DJ Angie Vu Ha il y a un peu plus d’un an, Samuel Le Bihan a retrouvé l’amour. Lors d’une soirée parisienne, l’acteur s’est affiché au bras de sa nouvelle compagne, une jeune mannequin.

C’est officiel, Samuel Le Bihan est amoureux ! Voilà déjà un peu plus d’un an maintenant que le comédien et la DJ Angie Vu Ha ont rompu et aujourd’hui, l’homme de 56 ans a assisté à la présentation de la collection capsule Lanvin du nom de "Poetry in Motion", en compagnie de sa nouvelle compagne. Mais les deux tourtereaux s’affichent désormais aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram.