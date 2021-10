Alex Hugo : bientôt un crossover avec Candice Renoir ? Voici ce qu’en dit Samuel Le Bihan

L’interprète d’Angelo, Samuel Le Bihan avoue qu’il aimerait bien inviter quelques guests sur le tournage d’Alex Hugo pour partager une histoire. Le comédien révèle d’ailleurs à télé-loisirs :

Il y a une idée qui trotte actuellement à la production : on se demande si Candice Renoir ne pourrait pas rencontrer Alex Hugo. On va voir s’ils vont effectivement se rencontrer. J’aime beaucoup Cécile Bois. Elle est une excellente actrice. Quand on avait 20 ans, on a joué dans des films de René Féret. C’était rigolo, on jouait des jeunes amoureux. Ça m’amuserait beaucoup que l’on se recroise.