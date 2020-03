En confinement au bord de la mer, Sophie Davant (Affaire conclue) en profite pour écrire un livre

Sophie s’est confiée dans le magazine Gala :

"Ça fait trois ans que mon éditrice chez Albin Michel essaie de me relancer sur un projet de livre. Je n’avais pas vraiment le temps de m’y atteler. Donc là, dès qu’elle a entendu parler des mesures de confinement, elle a sauté sur l’occasion. Je me dis que ce n’est pas stupide. Si on a six semaines devant nous, c’est le moment de s’y mettre."