"Affaire Conclue": une vendeuse se voit refuser l’accès à la salle des ventes

Ce lundi 23 novembre, une vendeuse participant à l’émission Affaire conclue s’est vue refuser l’accès à la salle des ventes. La raison ? L’objet dont elle souhaitait se défaire était une vieille lampe signée Emile Gallé, qui a rencontré un problème d’authentification.

L’émission animée par Sophie Davant permet, à qui le veut, de proposer un objet qu’il souhaite vendre. Une fois retenu, l’objet est expertisé par un spécialiste et proposé aux enchères à des acheteurs, qui sont au nombre de 5 et varient selon les émissions. Une candidate a connu une bien cruelle (et rare) déception dans l’émission de ce lundi 23 novembre.