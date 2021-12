Affaire conclue : les natures mortes, ces peintures figées dans le temps

C’est dans l’épisode 284 que l’on retrouve la vente de deux natures mortes, nommées de la sorte dans la classification de la peinture sont des toiles représentant un instant fugace dans la cuisine.

La nature morte se définit comme le fait d’employer des objets inanimés de façon à raconter une histoire sous la forme d’une œuvre d’art.

Les aliments racontent un moment de vie : le retour du marché, ce moment dans la cuisine juste avant de cuisiner les aliments. Les natures mortes sont une véritable allégorie de la vie et la mort : les fruits et légumes sont très beaux sur l’œuvre mais vont se transformer, ils vont être coupés, cuisiné ou encore se dégrader avec le temps si on les laisse tels qu’ils sont. C’est donc une allégorie de la fugacité de la vie sur terre, on est là et ensuite on ne l’est plus, c’est vrai pour ces aliments comme ça l’est pour l’homme. C’est là toutes la beauté de ce type de peintures.

Les tableaux ont été restaurés et ne sont pas d’un artiste connu mais ils sont très bien réalisés selon l’experte qui les estime ensemble à 1500€.

Dans la salle des ventes, les acheteurs sont tous d’accord sur la beauté de ces œuvres et ont un coup de cœur particulier pour la nature morte aux asperges dont la lumière est très belle.

C’est donc en offrant la somme de 1650€ que Julien repartira avec ces deux tableaux d’une beauté intemporelle.

