Affaire conclue : les coups de cœur des acheteurs n’ont pas de prix

Dans ce nouvel épisode d’Affaire Conclue, Aurore sera très étonnée lorsqu’elle vendra la poupée de son arrière-grand-mère 6 fois le prix estimé par l’expert.

Cette poupée de porcelaine datant des années 1900 n’a pas de marque particulière, la grand-mère d’Aurore lui aurait coupé les cheveux et échanger sa tenue d’origine contre ce qui semble être une tenue traditionnelle d’europe centrale. En plus de tous ces critères peu avantageux, certains autres facteurs peuvent augmenter la valeur d’une poupée de porcelaine. Ici, la bouche ouverte et les yeux qui ne se ferment pas, font aussi perdre de la valeur à cette grande poupée de 80 cm. C’était donc avec étonnement qu’Aurore accepte l’affaire lorsqu’on lui propose 600€ alors que l’expert l’avait estimée à 100€ !

Cette poupée qui avait a priori très peu de valeur a pourtant été le coup de cœur des acheteurs puisque les enchères n’ont cessé de grimper jusqu’à cette somme surprenante !