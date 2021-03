"Affaire Conclue": Les Belges interdits d’émission à cause du Covid-19

Le Bruxellois Stéphane Vanhandenhoven ainsi que tous les acheteurs et vendeurs belges ne peuvent plus tourner dans l’émission présentée par Sophie Davant à cause du Covid, et ce jusqu’au 1er avril minimum.

En effet, Stéphane explique que les règles Covid belges et françaises rendent les déplacements de plus en plus difficiles et que le plus sûr actuellement est de ne simplement pas participer aux tournages. Il n’est pas le seul concerné par ces mesures, puisqu’elles concernent tous les participants belges de l’émission (les vendeurs et les deux autres acheteurs Gérald Watelet et Glorian Kabongo), et ce jusqu’au 1er avril minimum.

Retrouvez Affaire Conclue du lundi au vendredi à 13h35 et 14h25 sur La Une !