Affaire conclue : l’acheteur Julien Cohen quitte l’émission

L’antiquaire Julien Cohen a annoncé quitter le programme dans le Courrier picard et sur Instagram !

Cela faisait déjà plus de quatre ans maintenant que l’acheteur Julien Cohen faisait partie des piliers de l’émission Affaire conclue, l’émission de ventes aux enchères que vous pouvez retrouver tous les jours sur La Une à 13h30. Ainsi que sur Auvio !

Malgré son succès dans le programme présenté par Sophie Davant, le passionné de brocantes a annoncé son départ dans Courrier Picard ce samedi 25 décembre mais également sur le réseau social Instagram. Il a confié : "Je vais pouvoir m’occuper de ce qui devient un concept, puisque je vais avoir désormais plus de temps libre." Suivit d’un : "C’est le clap de fin en ce qui me concerne pour Affaire Conclue ", qu’il déclare avant de faire un bilan de son expérience : "J’ai tourné 1 557 émissions, j’ai vu 7 204 personnes me présentant des objets, j’en ai acheté 1 813, j’ai participé à 330 jours de tournage en quatre ans et demi, à raison de trois puis quatre et jusqu’à six émissions par jour."

Il parle de ses futurs projets :

"J’ai vécu une aventure extraordinaire" explique-t-il, mais il préfère désormais se concentrer sur ses projets personnels : "L’avenir, pour moi, c’est le développement des maisons de brocanteurs. C’est la seule chose qui me motive et ma décision a été prise avec mon épouse."

La présentatrice de l’émission n’était pas au courant

Julien Cohen a confié qu’il n’avait prévenu "que le PDG de Warner, le producteur" de sa volonté de partir. De ce fait, l’équipe de l’émission apprendra son départ dans le journal, "ou en consultant les réseaux sociaux".

"J’étais le seul à être présent quasiment à chaque fois, les gens m’ont connu grâce à la télévision, mais je faisais déjà des choses avant ces émissions et je vais encore faire des choses après cette émission" a-t-il conclu.

Cependant, même si son départ est décidé, l’acheteur sera encore dans l’émission début 2022. "On a encore des enregistrements jusqu’au 15 mars".