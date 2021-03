"Affaire Conclue" a trois ans : Sophie Davant lance une pique aux acheteurs

"Certains acheteurs sont ivres de leur nouvelle popularité". Ce sont les mots de Sophie Davant, interrogée par Télé Poche à propos du succès de l’émission et de ses acheteurs, à l’occasion des trois ans d’Affaire Conclue et d’une émission spéciale à venir.

Lancée en mars 2018, l’émission d’enchères Affaire Conclue a fêté il y a quelques jours ses trois ans d’existence. Depuis son démarrage, elle connaît un succès fulgurant et toujours grandissant, si bien que des numéros spéciaux dans des endroits inhabituels sont régulièrement réalisés. La prochaine spéciale en date aura pour thème le romantisme et a été tournée au Château de Pierrefonds dans l’Oise, où les vendeurs et acheteurs seront habillés en costumes d’époque afin de s’accorder au lieu. À l’occasion de l’anniversaire de l’émission et en prévision de cette spéciale, l’animatrice de l’émission Sophie Davant a donné une interview à Télé Poche où elle en dévoile un peu plus sur ses collègues acheteurs qui, par la force du succès de l’émission, sont devenus des stars auprès du public.