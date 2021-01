À Votre Avis : coronavirus : une génération sacrifiée ? Aucune ouverture en vue ?

Face à ce constat, la Fédération Wallonie-Bruxelles plaide pour " une reprise partielle, encadrée par un protocole strict, de l’enseignement en présentiel dès mars pour autant que les conditions sanitaires ne se dégradent pas fortement". De quoi donner quelques perspectives aux étudiants. Des perspectives plus que nécessaires selon la ministre de l’Enseignement supérieur (MR) Valérie Glatigny : "Je crois qu’ une extrême prudence pourrait conduire, quelque part, à sacrifier la jeunesse . Les mesures que l’on prend, pourraient avoir à terme, des conséquences beaucoup plus dramatiques que le mal qu’elles entendent combattre".

Pour en débattre sur le plateau d’À Votre Avis, Sacha Daout reçoit Olivier Luminet (Psychologue de la santé à l’UCLouvain – Membre de la cellule psychologie et covid-19), Valérie Glatigny (MR) (Ministre de l’Enseignement supérieur, de la jeunesse), Dr. Christelle Meuris (Infectiologue au CHU de Liège et Membre du GEMS), Christie Morreale (PS) (Ministre wallonne en charge de la Santé), Christine Dupont (Professeure et vice-doyenne de la faculté des bioingénieurs à l’UCLouvain), Dr. Julie Bruyère (Pédopsychiatre au CHU Ambroise Paré), Patrick Dumont (Vice-président de l’Union des coiffeurs belges), Clarisse Ramakers (Directrice du service d’études de l’UCM) et Julien Nicaise (Administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement).

Retrouvez-nous dès 21h45 sur La Une, en télévision, sur le web via notre plateforme Auvio, mais aussi en live sur notre page Facebook, pour réagir avec nous. Toutes vos réactions sont également attendues sur l’application Opinio.

Envie de répondre à notre questionnaire ? Un seul moyen : notre application Opinio !

➡ Androïd : https://play.google.com/store/apps/details?id=opinio.media

➡ iOS : https://itunes.apple.com/be/app/opinio/id1446541642