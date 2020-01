Affaire Boël ... une monarchie entachée ?

Enfin, Delphine Boël pourrait-elle un jour prétendre au titre de princesse de Belgique ? Pour en débattre sur le plateau d’À Votre Avis, Sacha Daout reçoit Alain Berenboom (avocat du Roi Albert II), Yves-Henri Leleu (avocat de Delphine Boël), Marco Van Hees (député fédéral PTB), Geoffroy Coomans (député bruxellois MR), Patrick Weber (chroniqueur royal RTBF), Josy Dubié (ex-sénateur), Zoé Vrolix (assistante en droit constitutionnel à l’ULG). Sacha Daout recevra un témoin exceptionnel : Ingrid Sartiau , une jeune femme qui se dit fille de l’ancien roi d’Espagne. Elle expliquera notamment les similitudes impressionnantes qui existent entre son histoire et celle de Delphine Boël.

Pour quelles raisons Delphine Boël a-t-elle souhaité mettre un terme aux liens socio-affectifs et légaux qu’elle entretenait avec son père, Jacques Boël ? Cherchait-elle à hériter d’une partie de la fortune du Roi Albert II ? Il n’en est rien selon les déclarations de son avocat , Marc Uyttendaele, prononcées sur le plateau du JT de la RTBF ce lundi 27 janvier : "C’était une reconnaissance affective qu’elle recherchait. Elle sera une enfant légitime, au même titre que les autres. Mais il y a quelque chose d'un peu malsain dans ce débat, car la fortune de Jacques Boël était infiniment plus importante que celle d'Albert II"

La lumière sur cette affaire est donc faite, sept ans après que Delphine Boël ait entamé les premières démarches. Toutefois quelques zones d’ombre subsistent encore : si le Roi est bien le père biologique de l'artiste, il refuse cependant d'en être le père légal. Dans quelle mesure cette situation ne reste-t-elle pas difficile pour Delphine Boël ? Le Roi aurait-il dû reconnaître la vérité plus tôt devant le peuple belge ? Une telle affaire entache-t-elle le rôle de la monarchie ?

