À Votre Avis : vers un reconfinement ?

La présence et la propagation du coronavirus en Belgique continuent d’inquiéter les autorités. Ce mercredi, les acteurs de l’enseignement et la ministre Caroline Désir ont décidé que l’ensemble des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles passeraient désormais du code jaune au code orange.

Un code cependant adapté pour assurer le présentiel des élèves à 100% tant dans le secondaire que dans le primaire tout en garantissant la santé de chacun. Selon Caroline Désir, fermer les écoles n’est toutefois pas utile puisque "les contaminations qui ont lieu au sein de l’école sont de 17%. Cela reste faible. Le port du masque fonctionne bien."

Le secteur culturel sera pour sa part réévalué ce vendredi 23 octobre. Les acteurs sont inquiets et demandent de "ne pas éteindre" un milieu dans lequel aucun cluster n’a pour le moment été détecté. L’un d’entre eux, Vincent Thirion, directeur du centre culturel Central à La Louvière, estime avoir déjà perdu plus de 200.000 € : "Avec l’absence de locations, on a perdu 170.000 €. Il faut ajouter à cela le manque à gagner sur la vente de tickets suite à la limitation de la capacité. Une autre source financière diminuée de 50 à 100.000 €."