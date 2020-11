"À votre avis" spécial : Les enfants de la collaboration

Dans un A votre avis spécial, Sacha Daout vous propose de découvrir une coproduction documentaire inédite qui donne la parole à des enfants de la collaboration à Bruxelles, en Wallonie et dans les Cantons de l’Est. Les témoignages et les souvenirs des enfants de collaborateurs racontent les motivations et les conséquences des actes de leurs parents. Sacha Daout abordera ensuite avec ses invités la question de la montée de l’extrême droite et les discours populistes qui reviennent en force aujourd’hui.

Un sujet tabou

De 1940 à 1944, l’Allemagne nazie a occupé la Belgique. Des dizaines de milliers de Belges ont collaboré. Ces hommes et ces femmes sont morts. Cependant, leur engagement affecte encore leurs descendants. Les familles des collaborateurs wallons et bruxellois refusent généralement de témoigner. Ce sujet est tabou. Toutefois, certains ont accepté de partager le poids de leur histoire et de leurs sentiments face à ce passé. Grâce à ces témoignages, le temps est venu pour nous de raconter la collaboration en Belgique.

Des archives inédites

Le documentaire raconte l’histoire de la collaboration wallonne et bruxelloise selon les témoignages d’enfants de collaborateurs et d’archives inédites. Ces descendants évoquent, à visage découvert, leurs souvenirs et l’histoire de leurs parents. Pour la première fois, en Belgique francophone, nous plongeons dans la mémoire intime du rexisme et de la collaboration au régime nazi. N’ayant pas fait le choix de leur filiation, comment ces enfants vivent-ils cet héritage et l’opprobre qui a suivi l’épuration ? Quels furent leurs parcours personnels ? Ce "sombre" passé est-il assumé, traumatique ou nié ?

2 images Les enfants de la collaboration © Cédric Deru – Zest Studio

Pour conclure, ces enfants découvrent le dossier pénal de leurs parents. Cette confrontation à la vérité judiciaire, factuelle et historique confirme ou infirme leurs croyances. La construction de la mémoire, les secrets de famille, l’histoire "honteuse" de la collaboration forment les trames de ce récit. Une coproduction documentaire inédite réalisée par Tristan Bourlard à découvrir dans un A votre avis spécial le mercredi 25 novembre à 20h20 sur La Une !