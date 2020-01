A Votre Avis : Quelle voiture acheter, demain ?

La voiture est un véritable thème de société et nous concerne tous de près ou de loin. Si la voiture est au cœur de notre mobilité, la mobilité en tant que telle ne sera pas au centre de notre débat. En pleine période du salon de l’auto, c’est la voiture de demain que nous décortiquerons ce soir dans notre émission. Faut-il se débarrasser de son véhicule actuel, devrait-on en acheter un neuf dès maintenant ? Autant de questions qui trouveront des réponses ce soir.

Car il faut le bien le dire : dur, dur, de savoir quoi faire pour le Belge, amoureux invétéré de sa voiture. Il existe de nombreuses études. Beaucoup se contredisent. Alors quel moteur est synonyme d’avenir ? Pour quel prix et surtout, à quel taux de taxation ? Tout le monde ne peut pas s’acheter les moteurs les plus ambitieux écologiquement ? D’ailleurs, ces moteurs, électriques ou hybrides, sont-ils bien écologiques ? On le promet : des réponses seront données.

Nos invités

Pour y répondre et en débattre, nous recevrons des experts, défenseurs du moteur thermique et de l’industrie du pétrole, des concessionnaires automobiles. Mais aussi des personnalités politiques. Philippe Henry (Écolo), actuel ministre wallon du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité, mais aussi François Bellot (MR), actuel ministre fédéral de la mobilité.