A Votre Avis: nouvelle crise ou fin du blocage pour la Belgique?

Nouveaux informateurs : discrétion et optimisme - JT 13h - 11/12/2019 Le Roi a désigné deux nouveaux informateurs. Deux Présidents de partis qui viennent d'entrer en fonction et qui n'ont jamais occupé de poste dans un exécutif. Comment vont-ils travailler ? Vont-ils poursuivre le travail entamé par Paul Magnette ? Georges-Louis Bouchez du MR et Joachim Coens du CD&V ont, d'emblée, décidé de rencontrer la presse. Avant même d'entamer leurs travaux ?