A Votre Avis : le Coronavirus en 7 questions

Coronavirus : c'est vraiment si grave Docteur ? est une émission spéciale proposée par la RTBF, le 4 mars 2020. Bien que la rédaction décrypte chaque jour un peu plus ce virus qui modifie nos comportements au quotidien, de nombreuses questions restent en suspens. C’est pourquoi l'émission a été séquencée en sept chapitres bien distincts. La santé, les grands événements publics, les écoles, le travail, les voyages, l’économie et enfin, un chapitre critique sur le rôle des médias.

Pour l’occasion, c’est d’ailleurs un casting "tournant" qui prendra place sur notre plateau. 20 personnes se succéderont à notre table. À savoir : Maggie De Block (Open VLD), ministre fédérale de la Santé publique et Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé. Une de ces deux femmes politiques sera constamment présente sur notre plateau mais sera toujours entourée de personnalités de terrain, qui pourront décoder la situation, en fonction du thème abordé.

La santé

Du côté du monde de la santé, il y aura : Charlotte Martin, infectiologue et cheffe de service à l’hôpital Saint-Pierre (Bruxelles) ; Catherine Fonck (cdH), députée fédérale et médecin ; Dr Philippe Devos, président de l’Association des Médecins Généralistes (ABSyM) ; Dr Marc Wathelet, docteur en science et spécialiste des coronavirus humains ; Virginie De Potter, psychologue et Vincent Frédéricq, secrétaire général de la Femarbel (Fédération des maisons de repos).

Événements

Nous le disions, la question de la tenue de certains grands événements est souvent pointée du doigt. Certains jugent qu’ils pourraient favoriser la propagation du virus. Les ministres de la Santé pourront répondre à ces inquiétudes.

Écoles

En parlant de lieux très fréquentés : il y a les écoles. Quelles mesures préventives prendre sans pour autant bouleverser la bonne tenue des cours ? Pour en parler : Daphnée Piette, directrice d’école à Etterbeek et Benjamin Costantini (PS), échevin de la Culture et de l’Enseignement à Andenne.

Travail

Idem dans le monde du travail. Certains employeurs ont d’ores et déjà conseillé à leurs employés d’éviter les contacts physiques et de respecter une distance entre eux. Nous en parlerons notamment avec Olivier De Wasseige, directeur de l’Union Wallonne des Entreprises, Alexandre Tellings, entrepreneur en Chine et Hélène Djaoudi, avocate spécialiste en droit du travail.

Voyager

Et les voyages ? Beaucoup de Belges envisagent d’annuler leurs voyages (dans les zones à risque, notamment). Est-ce possible, sans frais ? Est-ce raisonnable ? Jean-Christophe Weicker est patron d’une agence de voyages. Il pourra répondre à ces questions. Tout comme Vincent Grassa, porte-parole de l’aéroport de Charleroi/Bruxelles-Sud.

Économie

Ensuite, quel impact sur notre économie (nationale et mondiale) ? Nous entendrons à ce sujet Sylvianne Delcuve, économiste chez BNP Paribas – Fortis.

Rôle des médias

Il faut enfin le dire : les médias jouent un rôle dans cette crise du Coronavirus. Font-ils correctement leur travail ? Parviennent-ils à transmettre les infos sans conduire à la panique ? Nous ferons notre autocritique et recevrons pour cela Louise Monaux, responsable de la médiation à la RTBF.

