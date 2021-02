À Votre Avis : Émission spéciale : Alexander De Croo vous répond

De récents chiffres livrés par l’administration de l’enseignement en Fédération ont montré une progression de l’ordre de 40% de l’absentéisme scolaire cette année, par rapport à 2019. Un chiffre d’autant plus inquiétant que la ministre de l’Éducation Caroline Désir a annoncé maintenir le code rouge jusqu’au 26 février , "en ce compris la limitation du nombre d’élèves présents simultanément dans les écoles à 50% de la population habituelle pour les 2e, 3e et 4e degrés. Cette solution s’inscrit dans une optique de prudence sanitaire", a-t-elle précisé.

3% de la population déjà vaccinée

Selon les chiffres de Sciensano de la semaine dernière, 3% des Belges ont déjà été vaccinés contre le coronavirus, soit 280.000 adultes. Selon la taskforce vaccination, la réduction de livraison annoncée par le groupe pharmaceutique AstraZeneca "devrait à court terme retarder le démarrage d’un certain nombre de vaccinations prévues en février et en mars. À partir d’avril (au moment où les centres de vaccination auront atteint leur vitesse de croisière, les retards devraient pouvoir être résorbés grâce à la livraison de plus grandes quantités de vaccins. À savoir celui de Pfizer, d’AstraZeneca et potentiellement de Janssen (Johnson&Johnson, ndlr). Si les livraisons actuellement prévues ont bel et bien lieu, le calendrier prévoyant le début de la vaccination des adultes en bonne santé durant l’été ("la Phase 2") sera respecté".

Notons enfin qu’un comité de concertation est prévu le 26 février prochain. La question des voyages essentiels ainsi que la reprise de l’événementiel, de la culture et de l’Horeca devraient être discutées.

Selon vous, quelle mesure sanitaire devrait être assouplie prioritairement ? L’évolution de la campagne de vaccination vous semble-t-elle correcte ? La crise du coronavirus impacte-t-elle votre santé mentale ? Êtes-vous satisfait de la gestion de la crise du gouvernement d’Alexander De Croo ?



Pour en débattre sur le plateau d’À Votre Avis, Sacha Daout reçoit Alexander De Croo (Premier Ministre), Yves Coppieters (Epidémiologiste à l’ULB), Elisabeth Degryse (Vice-présidente chez Alliance Nationale des mutualités chrétiennes), Christophe Wambersie (Secrétaire Général du Syndicat Neutre pour Indépendants), Christine Mahy (Secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté), Jean Van Hemelrijck (Psychologue et psychothérapeute), Bernard Devos (Délégué général aux droits de l’enfant), Dr. Philippe Devos (Président de l’Absym) et Thierry Neyens (Président de la Fédération Horeca Wallonie).

