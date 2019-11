À Votre Avis : des soins de santé trop chers ?

Le belge est celui qui, en Europe, dépense le plus en médicaments non remboursés. D’après une étude menée par l’ONG Médecins du Monde, un ménage dépense une moyenne de 1.100 euros par an en soins non remboursés. C’est 500 euros de plus que la moyenne européenne. Dans cette même étude, il est précisé qu’un Belge sur 5 ne peut pas se permettre de payer des soins dentaires ou une consultation chez le psychologue. Est-ce que le tarif des médecins est trop élevé ?