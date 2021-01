À Votre Avis : Coronavirus : vers un durcissement des mesures ?

Le variant britannique du nouveau coronavirus se propage de plus en plus sur le territoire, tant en Flandre où sa présence a entre autres été détectée dans une maison de repos de Heverlee, qu’en Wallonie où près de cinquante cas positifs (résidents et membres du personnel) d’une maison de repos namuroise ont été recensés.

Et alors que la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale, indiquait le 13 janvier débuter le programme de vaccination avec un mois d’avance sur le calendrier prévu, Pfizer annonçait dans la foulée un retard des livraisons des produits : chez nous, l’entreprise pharmaceutique devrait livrer 100.000 doses la semaine prochaine mais n’en livrera que 83.000.

Quelles conséquences ces constats pourraient-ils avoir sur les décisions qui seront annoncées au comité de concertation de ce vendredi ?

Le ministre flamand de la Santé précise être favorable à la proposition de porter à dix jours au lieu de sept la période d’isolement puisque "le variant britannique n’entraîne pas seulement une augmentation du taux de contamination, mais aussi un allongement de la durée de cette contamination." Il déconseille également à chacun de partir en voyage.

Selon le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, interdire les voyages non-essentiels serait contraire aux obligations européennes, "mais je n’exclus pas que nous allions plus loin en décourageant et en rendant difficile les voyages à l’étranger", a-t-il confié au cours de l’émission de la VRT "De Zevende Dag".

Alors les voyages non-essentiels seront-ils déconseillés ou tout simplement interdits ? Un assouplissement est-il envisageable pour les secteurs dits " non-essentiels " ? Des aménagements sont-ils encore à faire dans les écoles ?