A Votre Avis : Coronavirus, les mesures belges sont-elles suffisantes ?

Hier soir, le gouvernement fédéral et les autorités régionales, les gouverneurs et bourgmestres ont pris toute une série de mesures pour renforcer la lutte contre la propagation du Coronavirus. Certains les attendaient, d’autres les trouvent exagérées. Beaucoup trouvent aussi que ces mesures sont incohérentes vu leur force d’application à travers les différentes localités et régions. Nous verrons ce soir si ces mesures sont optimales ou insuffisantes.

Mais tout d’abord le bilan, qui s’alourdit et une première victime : une dame âgée de 90 ans. "Cette patiente avait une pathologie lourde quand elle est arrivée. Elle est rentrée pour un symptôme aigu pulmonaire mais elle avait d’autres maladies. Elle est décédée hier", précise le Dr Deladrière. "Elle avait été prise en charge en isolement complet dès son arrivée".

1 mort, 314 cas en Belgique

Sur l’ensemble de la journée de mardi, 639 échantillons ont été analysés. Ce qui fait au total plus de 4000 tests effectués sur le territoire depuis le début de l’épidémie. 47 nouveaux patients ont été testés positifs : 29 en Flandre, sept à Bruxelles et 11 en Wallonie. Ce qui fait 314 cas d’affections confirmés par un test en laboratoire.

Face à ce constat, les autorités renforcent les mesures prises pour ralentir la propagation : la suspension des visites dans les maisons de repos, la suppression des événements de plus de 1000 personnes,… Est-ce suffisant ? Mais surtout, est-ce efficace en sachant que certaines de ces directives ne sont que des conseils et que les bourgmestres ont le dernier mot. Le bourgmestre N-VA d’Anvers, Bart De Wever, indique d’ailleurs qu’il refuse d’interdire des événements à Anvers "sur base d’un avis", craignant "un bain de sang économique".

Nos invités

Pour en débattre, nous recevrons une série d’experts. Leila Belkhir, responsable de l’unité infectiologie aux Cliniques universitaires de Saint-Luc ; Marius Gilbert, épidémiologiste à l’ULB, Elio Di Rupo (PS), Ministre-président de la région wallonne ; Alain Maron, ministre bruxellois de la santé et Stéphane De Wit, Chef de service infectiologie au CHU Saint-Pierre.

