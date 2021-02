À Votre Avis : à deux jours d'un assouplissement des mesures ?

Ce mardi, le porte-parole interfédéral de lutte contre le covid-19, Yves Van Laethem et l’infectiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc, Leïla Belkhir, indiquaient sur le plateau de Question en prime qu’il est particulièrement important d’envisager des perspectives. "Nous aurions sans doute espéré que les chiffres soient encore plus bas qu’ils ne le sont actuellement mais il faut bien admettre que la situation dans les hôpitaux reste stable, et c’est une excellente nouvelle. Je pense qu’il est nécessaire d’envisager des perspectives. Ça ne veut pas dire que nous devons tout rouvrir loin de là mais il faut donner un regain d’espoir et aussi des bonnes nouvelles", affirmait Yves Van Laethem. Le groupe d’experts y travaillerait d’ailleurs.

Les métiers de contact pourront-ils dès lors reprendre le 13 février ? Le comité de concertation de ce vendredi rendra sa décision en fonction de l’évolution des chiffres des contaminations et des hospitalisations. Les chiffres de Sciensano indiquent ce mercredi que le nombre d’admissions est en baisse de 10% par rapport à la semaine précédente. Entre le 24 et le 30 janvier, l’organisme a également relevé une baisse de 21,2% des décès liés au coronavirus depuis la période de calcul précédente. Les contaminations enregistrées entre le 24 et le 30 janvier sont en revanche en hausse de 9% par rapport à la semaine précédente.