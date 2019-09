Virginie Hocq ouvre la 8e saison de 69 minutes sans chichis

Elle fut la toute première invitée de Joëlle. Elle revient pour nous parler de ce qui l’anime en ce moment et se livrer au programme taillé sur mesure par une animatrice survoltée.

Vous pensiez que Joëlle Scoriels quittait la rtbf pour devenir la nouvelle coqueluche de France 2 ? (pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, rappelons que depuis le 2 septembre, la piquante animatrice chatouille d’autres personnalités à l’occasion d’une chronique dans l’émission " Je t'aime, etc... " de Daphné Burki).

Refermons ici la parenthèse car c’est bien entendu de la rentrée de 69 minutes sans chichis qu’il est question. Une saison qui s’annonce riche en personnalités de choix, avec une première invitée que tout le monde adore parce qu’en plus d’être drôle, elle est vraie, sincère et profondément tournée vers les autres ! Si vous vous cassez la figure dans la rue et que Virginie Hocq traîne dans les parages, il y a fort à parier qu’elle viendra vous appliquer les premiers Steri-Strips….

Virginie nous avait fait le plaisir de sa visite le 20 décembre 2012 pour inaugurer l’émission et elle nous avait déjà fait beaucoup rire. Quelques années plus tard, ce n’est pas un euphémisme de dire que les choses ont bien bougé pour elle ! On ne compte plus ses seule-en-scène et les aventures les plus diverses dans lesquelles elle s’est lancée. Théâtre, séries, cinéma, ce caméléon né a décliné toute la gamme de son talent et est en ce moment à l’affiche du dernier film de Cédric Klapisch, " Deux moi ".

Cette grande sportive qui met un point d’honneur à pratiquer le gainage en toute circonstance est aussi une adepte du vélo, son deuxième moyen de locomotion après le Thalys qui n’a évidemment plus de secret pour elle et grâce auquel elle a poussé à la perfection son don d’ubiquité. Une vertu d’autant plus nécessaire que la jeune femme est la maman d’une adorable petite Billie depuis 4 ans déjà. Une gamine à laquelle elle a, de toute évidence, transmis son humour et sa répartie !

Entre Paris, Bruxelles et ailleurs, la gestion du quotidien, c’est du sport pour Virginie ! Quoique la jeune femme soit organisée (à l’excès !) et particulièrement bien entourée par son amoureux, sa maman et une marraine en or qui se charge d’apprendre à Billie les bêtises que Virginie aurait omis de lui transmettre…

Au programme, pour cette première de la saison : du rire évidemment, mais aussi une étonnante veillée autour d’un feu de camp, des considérations sur la maternité, la vieillesse ou la taille des pieds, des proches qui balancent, et bien sûr d’autres activités étranges sorties tout droit de la tête de Joëlle.