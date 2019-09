Virginie Hocq maman : " j'ai parfois l'impression d'être une vieille dans un corps d'enfant " (vidéos)

8 ans après son 1er passage dans l’émission, la marraine de 69 minutes sans chichis retrouvait Joëlle. Une rencontre en forme de bilan puisque entre-temps, l’humoriste est passée par la case maternité.

Avant même d’avoir accouché, Virginie évoquait dans un spectacle ses craintes face à son statut de mère imminent : " cette personne n’est pas terminée que j’ai déjà peur pour elle… J’ai peur qu’elle soit trop grande, j’ai peur qu’elle soit trop petite, j’ai peur qu’elle n’aime pas le théâtre,… j’ai peur qu’elle pue ! J’ai peur du jour où je serai si veille qu’elle en deviendra ma mère ".

Depuis cette déclaration prénatale, les craintes de la jeune femme ne semblent pas vraiment apaisées. Il faut dire que l’accouchement a eu sur elle un effet étrange : " mes pieds ont grandi ! " a-t-elle expliqué avec le plus grand sérieux à Joëlle. Et puis, comme tout parent qui se respecte, Virginie est toujours envahie de doutes devant son enfant. " Je voudrais être plus cool ", a-t-elle avoué, même si Billie avait trois mois à peine quand l’humoriste a accepté de la confier à ses proches pour repartir en tournée.

Aujourd’hui, la petite a bientôt 4 ans et donne parfois à sa mère l’impression d’être une vieille dans un corps d’enfant : " elle me sort des réflexions ! Je lui dis mais quel âge as-tu ? 69 ans ? ". En tout cas, quand on demande à Billie quel métier fait sa maman, la gamine répond en saluant. Preuve qu’elle a déjà tout compris !