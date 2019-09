Virginie Hocq et Joëlle Scoriels révèlent leur totem - anecdote insolite à découvrir en vidéo

Quand deux anciennes scoutes se retrouvent au coin du feu sous un ciel étoilé, de quoi parlent-elle ? De camps et de chants scouts évidemment !

Virginie et Joëlle ont fait du scoutisme toutes les deux et ont décroché de jolis totems et qualis : " Isatis thé de chine " pour Joëlle et " Yerling mosaïque " pour Virginie. Pour info, Yerling est un pur-sang âgé d'un an, et Isatis, un petit renard argenté. Quant au qualificatif qu'elles ont reçu pour compléter ce portrait, les deux jeunes femmes ont pris le temps de nous l'expliquer depuis la moiteur de leur tente de patrouille.

Généralement, on passe dans les mouvements scouts quelque 5 à 10 ans de sa vie pour un cycle complet. Sauf Virginie, mordue à un point tel qu'elle ne parvenait pas à décrocher! A 25 ans, elle s'est fait expulser à coup de pied, après avoir épuisé tous les grades possibles et imaginables !

Les deux jeunes femmes se sont donc raconté leurs souvenirs de camps scouts autour d'un feu de camp agrémenté de super brochettes de marshmallows cuites sur la braise. Et, comme vous le diront toutes les personnes qui sont passées par les mouvements scouts, Virginie a confirmé : " c'est là que j'ai tout appris ". L'autonomie, la responsabilité, la cuisine, le bricolage... et surtout de merveilleuses chansons particulièrement déprimantes qui vous restent en mémoire jusqu'à la fin de vos jours !

