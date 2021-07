Virginie Hocq est l'invitée de ce troisième numéro d'été de 69 minutes sans chichis !

Humoriste, comédienne, Virginie Hocq naît le 26 février 1975 à Nivelles. A 21 ans elle est admise au Conservatoire Royal de Bruxelles et en sort en 1999 avec un premier prix en art dramatique. "Dis oui", son premier one woman show en 1999 est le premier d'une longue série. Elle enchaîne les spectacles et les rôles au Théâtre et au Cinéma, joue dans de nombreux téléfilms et est également une grande habituée des plateaux télé belges et français.