Virginie Efira se livre sans chichis: découvrez l'autre Virginie !

Cette bonne vivante bruxelloise rêvait depuis l’enfance de monter sur scène . Pour 69 minutes sans chichis, elle répondra aux questions de Joëlle Scoriels et se prêtera au jeu de Dan Gagnon, Christophe Bourdon et Corentin Candi avant de se faire " refaire le portrait " par Olivier Fraipont et d’être projetée dans le futur par Damien Gillard! C’est à voir absolument le vendredi 27 août en deuxième partie de soirée sur la Une.

L'actrice est à l'affiche de deux films forts cet été : "Adieu les cons" d'Albert Dupontel et "Benedetta" de Paul Verhoeven.

Le film de Dupontel est lauréat de 7 statuettes aux César. Le réalisateur offre à Virginie Efira un véritable écrin pour la facette la plus émouvante de son jeu d’actrice. " Fable délirante bourrée de chaleur humaine, de magnifiques trouvailles visuelles et de personnages plus attendrissants les uns que les autres " explique Cathy Immelen au micro du 8/9.

Dans "Benedetta", Virginie joue le rôle d'une nonne dans un couvent de Toscane capable de faire des miracles.

Moment intimiste avec Virginie Efira dans 69 minutes sans chichis ce vendredi soir à 22h50 sur la Une.