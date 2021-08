Virginie Efira se confie sur sa double nationalité dans 69 minutes sans chichis

Dans sa jeunesse, Virginie Efira a fait les "Chiro" (un équivalent des scouts et guides en Flandre). Sa maman est restée pendant 25 ans avec un flamand : "Il avait 3 enfants et quand j'étais chez maman, on était 7 enfants dont 3 néerlandophones. Mais après, tous les samedi, j'étais aux Chiro et là, on chantait des chansons flamandes très harmonieuses".

Pour Virginie Efira, il n' y avait qu'une seule et bonne raison de demander sa double nationalité : "Ça fait 7 ans que je travaille là-bas et que j'y vis et que j'ai envie de voter ! Je ne me suis jamais posée la question de ce que je me sens...

Quand j'étais en Belgique, je me sentais peut-être bruxelloise mais je me sens belge depuis que je ne suis plus en Belgique."