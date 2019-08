Une saison riche en humoristes !

Plus

6 humoristes pour un total de 14 invités : on peut en conclure qu'on a bien ri cette saison, dans 69 minutes sans chichis ! Avec des pointures qui avaient toutes ce petit quelque chose en plus. Fabrice Eboué, c'est l'humoriste qui a loupé sa vocation de gynéco. Ou plutôt qui a échappé à une voie toute tracée : hormis Fabrice et son petit frère, on est gynéco de père en fils et en fille dans la famille Eboué ! Fabrice a assisté son père dans des opérations, mais n'a jamais été attiré par le job. Est-ce parce qu'à l'école, un prof lui avait dit qu'il était " un cancer ", tant son degré de cancritude était élevé ? Fabrice a pris 2 ans de retard sur le bac, mais il a toujours eu d'excellentes notes en cynisme, qu'il distille abondamment dans ses spectacles.

Eric Antoine, « l'humorillusionniste » Avec Eric Antoine, on a eu droit à un délicieux mélange d'humour et de magie, doublé d'une extrême gentillesse. Le géant de 2m07 (avec les cheveux) est aussi le chouchou des enfants, qu'il prend plaisir à mettre en scène dans ses spectacles. Et puis Eric Antoine, c'est aussi une belle histoire d'amour avec Bernard, son assistant invisible... qui n'est autre que sa femme Calista. Exceptionnellement pour l'émission, Joëlle s'est transformée en assistante du magicien. Elle connaît à présent tous les secrets d'un étonnant tour avec des gobelets... Joëlle et Eric Antoine réalise un tour de magie - 69 minutes sans chichis avec Eric Antoine... Chose promise, chose due... Joëlle avait annoncé en commençant cette émission qu'elle allait réaliser un un numéro de magie avec Eric Antoine, le voici : Hocus Pocus !

Jeff Panacloc ou Jean-Marc ? Le ventriloque était venu sans sa marionnette, même si Jean-Marc n'était pas loin et a bien sûr fini par sortir de sa cachette. L'occasion pour Joëlle d'interroger Jeff pour en savoir davantage sur cette relation un peu schizo qui unit un ventriloque à sa marionnette. Quand l'animatrice a demandé : " qui dit vraiment ce qu'il pense sur scène ? ", Jeff a répondu : " moi je dis ce que je pense " et Jean-Marc a conclu : " moi je dis ce qu'il pense ".

Kody insoupçonné ! La star du Grand Cactus est à l'aise partout et l'a encore prouvé chez Joëlle. Kody sait tout jouer, même des rôles plus sombres qui l'attendent encore et qui, selon François-Xavier Demaison que nous avions rencontré, vont révéler son potentiel tragique. A l'époque, nous avions aussi demandé à celui qui connaît sans doute le mieux Kody de définir ce qui fait de lui un être si particulier. Jérôme de Warzée s'était prêté au jeu pour notre grand plaisir ! Kody et le Grand Cactus : le témoignage de Jérôme de Warzée - 69 minutes sans chichis avec Kody... La Belgique entière est tombée sous le charme de Kody depuis qu'il endosse avec tellement de naturel les personnages les plus variés du Grand Cactus. Focus sur son incroyable succès dans le Grand Cactus, avec le témoignage du tenancier de cette émission, monsieur Jérôme de Warzée.

Pablo Andres, l'homme qui se cache derrière l'Agent Verhaegen L'agent Verhaegen a également rendu visite à Joëlle cette saison. Mais au-delà de ce personnage le plus connu, Pablo Andres en interprète des tas d'autres. Une véritable troupe avec laquelle il a rempli Forest National ! Sur le plateau de 69 minutes sans chichis, on a pu découvrir un homme plutôt réservé - à l'opposé de la tornade qu'il est sur scène - et doté d’un univers spirituel particulièrement riche. Les personnages de Pablo Andres - 69 minutes sans chichis avec Pablo Andres (3/17) - 14/02/2019 Pablo Andres est bien le seul homme à être aussi nombreux à lui tout seul, avec tous ses personnages plus pittoresques les uns que les autres !

La fraîcheur de Jeanfi Janssens Avec le petit dernier de la saison, on a reçu le mode d'emploi pour transformer un steward en humoriste. Ce gars du ch'Nord a vécu des histoires tellement incroyables qu'il en a fait la substance même de son spectacle. Il faut dire qu'il y avait matière : anecdotes d'aviation, milieu familial atypique, coming-out,… Avec Joëlle, Jeanfi n'a pas non plus été avare en anecdotes croustillantes ! Bref, un excellent moment pour finir cette 7e saison en beauté ! Rien ne prédisposait Jeanfi à faire du spectacle et pourtant... - 69 minutes sans chichis avec... A la base, rien ne prédisposait Jeanfi à faire du spectacle. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il ne voulait pas suivre la voie toute tracée par ses frères et soeurs qui avaient choisi la filière de l'apprentissage. Il nous raconte...

