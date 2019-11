Sheila évoque ses parents : si je suis debout, c'est parce qu'ils m'ont donné des racines solides !

Elle l'a chanté haut et fort : Sheila est une petite fille de Français moyen. Des origines dont elle est fière et qui ne sont certainement pas étrangères à son extraordinaire faculté de rebondir face aux drames qu'elle a traversés.

Annie Chancel a toujours su qu'elle voulait devenir artiste. Très jeune, elle apprend le piano et la danse, elle dessine, chante, et comme elle est du genre précoce, à 14 ans, elle décide d'arrêter l'école parce qu'elle a d'autres projets en tête ! Ses parents sont confiseurs sur les marchés. Elle va donc leur donner un coup de main tout en se consacrant à son rêve : devenir chanteuse.

Et quand Joëlle lui demande comment les parents ont pris la chose, Sheila avoue sa technique : Je me suis dit : si je leur dis que je veux les aider sur les marchés - les marchés c’est très tôt le matin - je vais avoir un peu plus de liberté l’après-midi, ce qui m’a permis d’aller fouiner à droite et à gauche dans la région parisienne et de trouver les premiers groupes qui m’ont accompagnée !

Les parents de Sheila ne se sont jamais opposés aux projets de leur fille. D'abord parce qu'ils ne pouvaient rien leur refuser, mais aussi parce qu'ils lui ont toujours fait confiance. Des parents commerçants qui lui ont transmis des valeurs essentielles : Je trouve que le commerce est la plus belle école de la vie parce que il faut savoir le calcul mental ! Nous on n'avait pas de calculette, tout marchait dans la tête ! Et elle ajoute : moi je vendais des bonbons et des gâteaux et il faut apprendre aux gens qui n’ont pas envie de manger à manger une brioche même s’il n’en veulent pas. Ca s’appelle le bagout ! Moi j’ai appris ça avec mes parents.