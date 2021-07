Redécouvrez Kody, l'homme aux mille visages, dans 69 minutes sans chichis !

Qui aurait pu se douter que Kody Seti Kimubulu, fils du dernier ambassadeur du Zaïre en Belgique, deviendrait l'un des humoristes les plus talentueux de sa génération ?

Ce garçon de bonne famille (nombreuse puisqu'il a un frère et six soeurs) passe son enfance à Rhode-Saint-Genèse, avant de connaître les joies de la Suisse où il découvre l'école internationale, le ski et le hockey sur glace.

De retour en Belgique, cet adolescent tellement timide qu’aux fêtes d'anniversaire, il reste seul dans son coin, fréquente un collège de Waterloo tout ce qu’il y a de plus select. C’est là qu’il a LA révélation de sa vie.

Naissance d'une vocation

En 3e secondaire, le jeune Kody découvre le cours d’art et d’expression. Il y mûrit alors un rêve secret : devenir acteur. Tout à coup, il se met à faire rire ses camarades. Il se présente même à l’élection du délégué de classe avec une devise qui fait mouche : " votez sexy, votez Kody ".

Mais pour faire plaisir à son père qui attend des deux seuls garçons de la famille qu’ils deviennent des hommes respectables, Kody se lance dans des études de commerce international. Le rêve s’éloigne peu à peu…