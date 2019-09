Philippe Geluck concerné par la sauvegarde de la planète : " je suis enchanté de voir cette génération qui se mobilise pour le climat ! "

Philippe Geluck concerné par la sauvegarde de la planète - La 100e de 69 minutes sans chichis... Philippe Geluck n'a pas manqué de confier à Joëlle son inquiétude pour la planète et pour « la catastrophe environnementale qui s'annonce ». Une situation qu'il dénonce depuis les années 70 déjà ! Philippe se réjouit donc de voir ces jeunes qui se battent aujourd'hui pour la planète et conscientisent leurs aînés. Depuis toujours, il recycle. Il limite aussi sa consommation de viande et boycotte le plastique.