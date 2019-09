Pablo Andres très ému par le témoignage de sa maman !

La famille est ce qui compte le plus pour Pablo. Particulièrement proche de sa maman, il lui a offert le plus beau des cadeaux en composant pour elle Mamacita , une chanson qu'il lui a offerte pour la fête des mères.

A la maison, pour ne pas faire de jaloux, la langue pratiquée est… le français ! C’est le terrain d’entente choisi pour le bien des enfants, afin qu’ils puissent enrichir leur vocabulaire. Le flamand est réservé à l'école – Pablo fera toute sa scolarité dans l'enseignement néerlandophone – et l'espagnol, aux vacances dans la famille au Mexique.

Un environnement familial métissé puisqu'avec un papa flamand et une maman mexicaine , Pablo a pu tester au quotidien la double culture.

Dans le privé, celui qui incarne le médiatique agent Verhaegen est un personnage plutôt pudique et profondément attaché à sa famille.

Fan absolue !

Et Mamacita le lui rend bien puisqu’elle est sa première groupie ! Artiste dans l'âme – elle peint et sculpte - elle a toujours soutenu et encouragé son fils dans les moments de doute.

C'est d'elle aussi, certainement, que Pablo tient cette ferveur et cette faculté de croire en ses rêves. Au cou, il porte une amulette de la Vierge de Guadalupe, patronne du Mexique, qu'elle lui a offerte en guise de porte-bonheur...

Une maman qui lui a aussi transmis l’amour de la cuisine et des saveurs épicées. Elle est toujours très heureuse de pouvoir lui préparer la mole, plat mexicain dont Pablo raffole, à base de sauce pimentée et chocolatée !