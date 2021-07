Michel Polnareff évoque son passé et sa vie de famille

Si on l'a connu coureur de jupons dans le passé, Michel Polnareff est aujourd'hui un homme assagi vivant dans un cocon d'amour avec son sa femme et son fils. Un rôle de père de famille qui le tient réellement à cœur.

" J'étais content de l'époque où j'étais coureur et couru, je l'ai vécu, je suis content de l'avoir vécu. J'adore le public, j'adore la musique, j'aime pas forcément tout le système qui entoure tout ça et c'est important d'avoir une vie personnelle plutôt équilibrée, ça permet d'affronter les difficultés qui accompagne mon métier."

Après un témoignage émouvant de sa femme Danyellah sur l'homme formidable qu'il est, l'homme aux lunettes blanches verse quelques larmes.

" J'ai failli pleurer là... C'est vrai, on a une très très belle relation, on a eu des problèmes mais on est une belle famille et ce qui est formidable, c'est que moi, je n'aimais pas la mienne. J'aimais beaucoup ma mère mais mon père était très compliqué. Je lui ai pardonné, c'était très important pour moi que je lui pardonne. Ici, j'ai fabriqué une famille et c'est une belle réussite", explique Michel Polnareff