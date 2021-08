Michel Cymes se confie sur sa famille dans 69 minutes sans chichis

Michel Cymes a grandi dans une famille modeste mais aimante. Ses parents étaient dans la confection : " J'ai eu une enfance très aimante , très entourée, pas du tout avec la mémoire de la Shoah du matin-midi-soir, on ne parlait pas de ça... Des parents avec beaucoup d'humour et deux grands-mères très présentes. Une enfance dans Paris (18e arrondissement) simple mais géniale , je n'ai jamais souffert de quoi que ce soit."

Son livre "Hippocrate aux enfers" enquête sur les atrocités commises par les médecins nazis dans les camps de concentration. Une chose bien sûr inconcevable pour le médecin qu'est Michel. Dans son livre, il y raconte le lien qui est fait entre son histoire de famille et son besoin d'aller étudier en profondeur les atrocités commises là-bas : " Je crois qu'en vieillissant, on essaie de mieux comprendre ses racines. Il y a quelques années, j'ai ressenti le besoin d'aller à Auschwitz où sont morts mes grands-pères. Je pars avec le mémorial de la Shoah à Paris, je sors du groupe et je pars pour suivre le chemin que faisait les enfants et les femmes à la descente du train. Je n'avais pas calculé, je ne m'étais pas dit, je vais faire ça mais je ressens le besoin suivre ce chemin."

Dans la suite de l'interview ci-dessous, Michel parle de ce voyage très particulier qui l'a changé.